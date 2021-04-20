Запущена горячая линия по голосованию за объекты благоустройства

Минстрой России запускает горячую линию по вопросам первого онлайн-голосования за объекты благоустройства. Задать любые вопросы, касающиеся голосования на платформе za.gorodsreda.ru можно по бесплатному номеру. Горячая линия будет работать с 19 апреля по 30 мая в круглосуточном режиме. Единый бесплатный номер 8 (800) 600-20-13 будет доступен для звонков из регионов России.

Мы впервые запускаем единую Всероссийскую платформу по голосованию, и понимаем, что у некоторых граждан могут возникнуть вопросы, как именно на ней можно будет проголосовать. Ответы можно получить на бесплатной горячей линии, которая будет работать непрерывно 24 часа в сутки 7 дней в неделю до самого конца голосования. Важно создать условия для того, чтобы каждый житель нашей страны старше 14 лет мог проголосовать за ту территорию или проект, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке. Только так можно выбрать действительно востребованные общественные пространства

– пояснил замглавы Минстроя России Максим Егоров.

В каждом регионе также будут работать местные горячие линии, на которые жители смогут обратиться за разъяснениями по конкретным проектам или территориям в своем городе. В Карелии связаться со специалистами министерства строительства по вопросам формирования комфортной городской среды можно по телефону 8-(8142) 55-97-01 (доб. 161, 162, 163, 164) в рабочие дни с 9 до 18 часов. Перерыв с 13 до 14 часов.

Напомним, Всероссийское рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, которые должны быть благоустроены в приоритетном порядке в 2022 году, начнется 26 апреля и продлится по 30 мая.