Ролик пары из Петрозаводска в Tik-Tok набрал почти 2 млн просмотров

Кадры со свадьбы жителей Петрозаводска сделали их звездами Tik-Tok. Ролик с церемонии набрал немногим более двух миллионов просмотров и вызвал бурные споры.

На видео – жених и невеста кардинально разного возраста, роста и веса. Оба выглядят счастливыми. Большинство пользователей отнеслись к паре доброжелательно и пожелали всего хорошего. Но нашлись и такие, кто осудил пару и написал, что мужчина выглядит запуганным.

Невеста, а теперь уже законная жена, даже записала ответ недоброжелателям. Она призналась, что ночью читала их комментарии и громко смеялась, опасаясь разбудить соседей.

Она объяснила, что их с мужем никто не может судить, не зная всех обстоятельств. И пожелала всем быть терпимее и добрее. // Фото, видео, источник