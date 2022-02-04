Жители Карелии на этой неделе любовались северным сиянием

На этой неделе многим жителям разных районов Карелии повезло увидеть красивое зрелище. Фото северного сияния опубликовали в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.

Эстафету начала жительница поселка Ляскеля (Керисюрья). Она разместила несколько фотографий.

Ее примеру последовали наблюдатели из Лоухского района. Вот такой сказочный пейзаж видели в деревне Нильмогуба.

В комментариях жители Карелии стали публиковать свои фотографии, не менее красивые.

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