04 февраля 2022, 17:50
Жители Карелии на этой неделе любовались северным сиянием
В разных районах республики люди фотографируют красивые пейзажи и публикуют в соцсетях
На этой неделе многим жителям разных районов Карелии повезло увидеть красивое зрелище. Фото северного сияния опубликовали в группе «Весь Петрозаводск | Карелия» ВКонтакте.
Эстафету начала жительница поселка Ляскеля (Керисюрья). Она разместила несколько фотографий.
Ее примеру последовали наблюдатели из Лоухского района. Вот такой сказочный пейзаж видели в деревне Нильмогуба.
В комментариях жители Карелии стали публиковать свои фотографии, не менее красивые.
// Фото: источник