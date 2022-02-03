Охлопков назвал сроки второй волны омикрона в Карелии

В Карелии может возникнуть ситуация схожая с той, что наблюдается сейчас в Соединенном Королевстве. Об этом с тревогой сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В Британии после резкого спада заболеваемости начался резкий рост количества зараженных новым штаммом омикрон. Министр опубликовал график, в котором отображены случаи заражения коронавирусом в Англии и смертельные исходы. По словам карельского чиновника, по графику видно галопирующее течение нового штамма: «Все проходит вольтажами с очень высокими пиками».

По мнению Охлопкова, если так будет продолжаться и дальше, то в Карелии будет то же самое. Сейчас в республике проходит пик первой волны омикрона, спад ожидается во второй половине февраля. Затем, по мнению министра, в начале-середине марта может случиться еще одна волна. Причем по силе она может быть такой, как нынешняя, а может быть и сильнее из-за возникновения более контагиозного подвида омикрона - ВА.2, который зафиксирован в России.

«Можно предположить, что у нас будет несколько волн и соответственно пиков омикрона», - предположил глава Минздрава. (фото pixabay.com, geralt)