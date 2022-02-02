Более заразный подвид омикрона ВА.2 выявлен в России

В России выявлены случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса ВА.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

Как отметила чиновница, заболевшие есть в Москве, Марий Эл, Башкортостане и Ростовской области.

По словам руководителя ведомства, данные из нескольких стран говорят о еще более высокой заразности этого подвида по сравнению с классическим вариантом омикрона.

Подвид BA.2 был обнаружен в начале этого года и быстро стал доминирующим вариантом в Дании, риск заражения инфицированным человеком членов своей семьи составляет 39% по сравнению с 29% в случае с оригинальным омикроном. Фото pixabay.com/TheDigitalArtist