Более 141 тысячи зараженных коронавирусом выявили в стране за сутки

За последние сутки в России выявлены 141 883 новых случая заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. Умерли 678 человек, выписаны из больниц - 48 426. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 23 784 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 19 234, в Архангельской области - 2183, в Ленинградской области - 1296, в Вологодской области - 1002, в Мурманской области - 857.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 12 128 796 раз. Скончались 332 690 человек.

Напомним, что в Карелии 1 февраля Covid-19 выявлен у 789 человек. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt