02 февраля 2022, 16:09
Более 141 тысячи зараженных коронавирусом выявили в стране за сутки
Оперштаб сообщил о смерти еще 678 человек от Covid-19
За последние сутки в России выявлены 141 883 новых случая заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. Умерли 678 человек, выписаны из больниц - 48 426. Такую статистику приводит оперативный штаб.
В Москве 23 784 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 19 234, в Архангельской области - 2183, в Ленинградской области - 1296, в Вологодской области - 1002, в Мурманской области - 857.
Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 12 128 796 раз. Скончались 332 690 человек.
Напомним, что в Карелии 1 февраля Covid-19 выявлен у 789 человек. Фото pixabay.com/Engin_Akyurt