20 июня 2023, 20:30
Родители малолетнего хулигана заплатят семье побитого им ребенка
Один ученик школы в Пудоже избил другого и наказал своих родителей и педагогов
Родители школьника и руководство учебного заведения в Пудоже выплатят компенсацию морального вреда семье избитого ребенка. Так решил суд, сообщили в прокуратуре Карелии.
Инцидент произошел в октябре прошлого года. Один мальчишка в пудожской школе избил другого. Проверка прокуратуры выявила, что родители агрессора не пресекали подобное его поведение.
Суд решил, что дирекция школы и семья обидчика должны заплатить компенсацию. Мать хулигана обжаловала решение суда, но приговор оставили без изменений. // фото: pixabay.com