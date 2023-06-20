Родители малолетнего хулигана заплатят семье побитого им ребенка

Родители школьника и руководство учебного заведения в Пудоже выплатят компенсацию морального вреда семье избитого ребенка. Так решил суд, сообщили в прокуратуре Карелии.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Один мальчишка в пудожской школе избил другого. Проверка прокуратуры выявила, что родители агрессора не пресекали подобное его поведение.

Суд решил, что дирекция школы и семья обидчика должны заплатить компенсацию. Мать хулигана обжаловала решение суда, но приговор оставили без изменений. // фото: pixabay.com