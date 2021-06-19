Робот попытается установить причину вони на Ключевой

Вонючая эпопея продолжается. Чиновники вместе с коммунальщиками с конца мая пытаются установить источник неприятного запаха, обволакивающего дома на Ключевой.

Сегодня сити-менеджер рассказал «ВКонтакте», что ПКС закупило телеметрическое оборудование для обследования канализационного коллектора. Оборудование поступит до конца месяца.

«Такой робот покажет наличие повреждений, трещин и разрушений в коллекторе, если они есть»,

- пояснил Владимир Любарский, отметив, что важно исключить возможность распространения запаха с канализационно-очистных сооружений. Для этого чиновники вместе с МЧС и Росгвардией проведут на неделе эксперимент.

«Дымовая шашка на очистных, квадрокоптер в воздух и будем посмотреть, как идет распространение при различном направлении ветра. На следующей неделе проведем «следственный эксперимент»,

- написал мэр.

Также специалисты регулярно обследуют открытые колодцы.

«В среду обнаружена пропажа пяти люков в лесу в районе КОС. В выходные они еще были на месте».

По словам градоначальника, у неприятного явления есть закономерности и факторы влияния. Мэр обсудил проблему с руководителем ПКС и ректором ПетрГУ. Если стандартные методы не принесут результатов, то, по словам мэра, будет сформирована математическая модель на основе наблюдений местных жителей, добровольцев-респондентов. Со слов Любарского, основная рабочая версия, над которой чиновники работают с ПКС и Водоканалом, это бесхозные сети в Сайнаволоке.

«Старожилы помнят эту историю - как отдельные безответственные люди там строили да не достроили и все бросили. Занимаемся проверкой. Сообщим о результатах», - написал мэр. (фото ngs.ru)