Мэрия ищет причину неприятного запаха на Ключевой

В мэрию от жителей Петрозаводска регулярно поступают сообщения о неприятном запахе, который распространяется по Ключевой. Особенно остро проблема встает в период жаркой погоды, сообщает пресс-служба городской администрации.

Специалисты мэрии пытаются понять причину появления проблемы. Обследованы различные объекты, взяты пробы. Первичные результаты позволяют предположить, что источник неприятного запаха находится на объектах, не принадлежащих «Водоканалу». Это могут быть бесхозные сети или сети, владельцы которых не в состоянии их содержать. Также в мэрии рассматрвиают вариант незаконного слива жидких бытовых отходов. Работа над определением источника неприятного запаха продолжается.

Горожан призвали не молчать о проблеме. Об усилении неприятного запаха в определенных местах следует сообщать по телефону ЕДДС 051. Фото luna-info.ru