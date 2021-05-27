1 июня состоится открытие фонтанов в Петрозаводске

«РКС-Петрозаводск» приглашает всех жителей и гостей города в День защиты детей в 12.00 на открытие фонтанов. Вас будут ждать танцевальные и вокальные номера, интерактив от Пабло Колладо, танцора и хореографа из Кубы, и шоу мыльных пузырей. Приходите с детьми, этот день они точно запомнят!

В этом году привычную локацию сменили – праздник будет не у «Молекулы Фуллерена», а у фонтана на Березовой аллее. Недавно сотрудники АО «ПКС-Водоканал» отреставрировали фонтан: подключили к централизованным сетям водоснабжения, теперь его не нужно наполнять с помощью пожарных гидрантов, раньше это приходилось делать раз в неделю. В этом году вновь был сделан косметический ремонт фонтана. Первого июня он предстанет перед петрозаводчанами во всей красе!

Также свою работу в этот день начнут фонтаны у кафе «Нойбранденбург», «Молекула Фуллерена», «Плачущий камень» у портретной галереи «Героям Советского Союза», фонтан в сквере «Аквамарин» и «Калевала» в сквере имени Элиоса Леннрота.