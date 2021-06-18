Пожарная машина протаранила легковой автомобиль в Петрозаводске

Сегодня днем в центре столицы Карелии произошла авария с участием пожарной машины. Инцидент на перекрестке улиц Кирова и Вольной попал на камеру CityLink. Дорожный инцидент произошел в 14:50. Видео появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по кадрам, легковой автомобиль выезжала на перекресток со стороны БСМП. Машина поворачивала налево. В это время по улице Кирова по встречной полосе, судя по всему, с включенными проблесковыми маячками, неслась служебная машина. Избежать столкновения не удалось. Пожарный автомобиль зацепил задний бампер легковушки, после чего остановился и на проезжую часть вышли спасатели.

Это не первый случай ДТП с участием МЧС. Ранее серьезная авария произошла 9 мая на перекрестке улиц Красная и Антикайнена. Водитель попавшей в аварию «Тойоты», 49-летний мужчина, скончался в больнице.