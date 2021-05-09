Водитель не выжил после аварии с пожарной машиной в Петрозаводске

В Госавтоинспекции Карелии прокомментировали аварию с участием пожарной машины в центре Петрозаводска. Напомним, днем 9 мая на перекрестке улиц Красная и Антикайнена столкнулись служебная машина и легковой автомобиль.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть ГИБДД Петрозаводска в 14:55. По предварительной информации, спецавтомобиль пожарной части двигался по Антикайнена в направлении Ленинградской улицы с включенными проблесковыми маячками.

На пересечении улиц Антикайнена и Красная произошло столкновение с легковым автомобилем «Тойота». В БСМП были доставлены водитель легкового автомобиля, 49-летний мужчина и его 17-летняя пассажирка. От полученных травм водитель скончался.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка. (фото dtpptz.ru, Глеб Колос, видео: «Ситилинк», «Сампо.ру», Глеб Колос)