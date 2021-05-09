Пожарная машина протаранила автомобиль в центре Петрозаводска

Серьезная авария произошла 9 мая в 14:49 на перекрестке улиц Антикайнена и Красная в столице Карелии. участниками ДТП стали автомобиль МЧС и легковая машина.

Пожарная машина двигалась по Антикайнена, легковой автомобиль выезжал на перекресток с Красной. Автомобиль МЧС двигался с проблесковым маячком.

Момент жесткого столкновения запечатлела камера компании «Ситилинк». Запись опубликовали пользователи группы «ДТП Петрозаводска и Карелии».

От удара пожарная машина покачнулась. После столкновения служебная машина протаранила леерное ограждение и оказалась на тротуаре. К легковому автомобилю подскочили прохожие и стали помогать людям, находившимся внутри.

По сообщению пользователей паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии», участником аварии стал автомобиль «Шевроле Кобальт». По словам очевидцев, автомобиль такси выехал на красный.