04 мая 2021, 21:46
Автомобилистов Карелии предупреждают о тяжелых дорожных условиях
Околонулевая погода и снег с дождем превратили некоторые участки дорог в каток
Уже в нескольких километрах от Петрозаводска, водителей «преобувших» машины на летнюю резину, поджидает неприятный сюрприз. Об этом пишет один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»
«Всем кто уже на летней резине, воздержитесь от поездки за город! Буквально в 5 км. от города уже снежная каша на дороге и скользко,»
– пишет анонимный пользователь. Пост сопровождается фото.
Судя по фотографии, к рекомендации стоит прислушаться. Нет острой необходимости ехать? Посидите дома! // Фото vk.com