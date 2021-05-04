Автомобилистов Карелии предупреждают о тяжелых дорожных условиях

Уже в нескольких километрах от Петрозаводска, водителей «преобувших» машины на летнюю резину, поджидает неприятный сюрприз. Об этом пишет один из подписчиков паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»

«Всем кто уже на летней резине, воздержитесь от поездки за город! Буквально в 5 км. от города уже снежная каша на дороге и скользко,»

– пишет анонимный пользователь. Пост сопровождается фото.

Судя по фотографии, к рекомендации стоит прислушаться. Нет острой необходимости ехать? Посидите дома! // Фото vk.com