ГИБДД оштрафовала десятки не имеющих прав водителей в Карелии

С начала года на дорогах Карелии были отстранены от управления автомобилем более 660 водителей, не имеющих прав.

Сегодня, 4 мая, в Кондопожском районе на трассе «Кола» инспекторы ДПС отстранили от управления водителя, не имеющего права управления транспортным средством, рассказали в ГИБДД. Нарушителя привлекли к административной ответственности. За управление транспортным средством водителем, не имеющим прав, предусмотрен штраф от 5000 до 15 тысяч рублей.

Днем ранее в Кондопожском районе пожилой водитель, не имеющий прав, устроил ДТП. (фото vk.com)