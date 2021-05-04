Водитель без прав спровоцировал ДТП и оказался на больничной койке

Автомобили «Лада Калина» и «УАЗ Патриот» столкнулись вечером в минувший понедельник на федеральной трассе «Кола» в Кондопожском районе.

По версии ГИБДД, 73-летний водитель автомобиля «Лада Калина», не имея прав, совершал разворот с обочины проезжей части. При этом водитель не убедился в безопасности маневра. В тот момент по трассе в попутном направлении двигался «УАЗ Патриот». Произошло столкновение.

Водитель «Лады» получил травмы. Его госпитализировали в Кондопожскую ЦРБ. Проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются. (фото Госавтоинспекция Карелии)