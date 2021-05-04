Мужчина погиб на трассе «Кола» в Карелии

Серьезная авария с погибшим произошла ночью 3 мая на трассе «Кола» в Кондопожском районе. Трагический инцидент произошел в 02:50.

По сведениям Госавтоинспекции Карелии, автомобиль «Рено Кангу» попал в ДТП. Транспортное средство лежало на боку на проезжей части с выключенными осветительными приборами. Рядом находился 39-летний пассажир «Рено», на мужчине не было светоотражающих элементов.

В итоге в «темную» машину на темной дороге влетел автомобиль ВАЗ-21150, за рулем которого находился 47-летний водитель. Под колеса автомобиля ВАЗ также попал пешеход. 39-летний мужчина скончался на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи.

Сотрудники ГИБДД оказали первую помощь водителю автомобиля ВАЗ. По факту аварии проводится проверка. (фото: Госавтоинспекция)