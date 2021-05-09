Массовые проверки водителей пройдут на дорогах Петрозаводска

10 мая в столице Карелии пройдут массовые проверки автомобилистов. О грядущем рейде «Контроль трезвости» предупредили в Госавтоинспекции.

В дорожной полиции напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав от 1,5 до 2 лет. За повторное управление в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Жители Карелии могут сами сообщать о нетрезвых водителях на дорогах. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска: 71-59-00, 78-44-44. (фото Госавтоинспекция Петрозаводска)