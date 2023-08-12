Рисунок юной жительницы Карелии станет открыткой

Рисунок жительницы Карелии стал победителем конкурса «Портрет фронтовой собаки», организованного Музеем Победы. Работа 16-летней Екатерины Наухатько из Республики Карелия заняла первое место в возрастной категории 15-17 лет. Теперь этот рисунок будет напечатан на лимитированной серии открыток.

Участниками конкурса стали более трех тысяч человек из 86 регионов России, а также из Белоруссии, Молдавии и других стран ближнего зарубежья. Жюри выбрало победителей и лауреатов в пяти возрастных категориях: 6–8 лет, 9–11 лет, 12–14 лет, 15–17 лет и взрослые. Их работы выпустят ограниченным тиражом на открытках.

Среди художников – и совсем маленькие, начинающие живописцы, и профессиональные мастера. Посмотреть все работы можно на виртуальной выставке на сайте Музея Победы. Зрителям представили рисунки о четвероногих героях времен Великой Отечественной войны – собаках-санитарах, подрывниках, связистах и других.

Торжественная церемония награждения победителей состоится 19 августа на празднике День фронтовой собаки в филиале Музея Победы на Поклонной горе — музее «Главные Оружейные Реликвии Армии».

День фронтовой собаки – праздник, который отмечается 19 августа, основан Музеем Победы в 2017 году. Дата выбрана в память о подвиге овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года сбросила взрывчатку перед приближающимся немецким поездом, и сама осталась в живых. // Фото: ФГБУК «Музей Победы».