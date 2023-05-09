09 мая 2023, 22:46
Фотограф Арина Степенная опубликовала фото праздничного салюта
Салют получился красочным и величественным
Сегодня в Петрозаводске, городе военной славы, прогремел салют в честь Дня Победы. Небо над городом озарилось яркими вспышками, а звуки праздичного фейерверка отражались от стен домов и улиц, написала на своей странице в сети фотограф Арина Степенная.
"Многие горожане вышли на улицы, чтобы почтить память погибших во время Великой Отечественной войны и отметить праздник вместе с другими жителями Петрозаводска".
Салют получился красочным и величественным - "впервые я его видела с высоты",
- написала Арина.
Удалось снять на два разных объектива и камеры, отметила фотограф. // Фото: Арина Степенная.