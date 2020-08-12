Режим повышенной готовности отменен в Суоярви

Глава администрации Суоярвского района Роман Петров снял введенный в Суоярви режим повышенной готовности. Напомним: особый режим был введен 11 августа из-за остановки очистных сооружений. Петров снял его в тот же день с 14 часов в связи с возобновлением эксплуатации очистных сооружений ООО «Эс Си Эф Пропертиз». Постановление было опубликовано в паблике администрации района.

По сообщению газеты «Суоярвский вестник», 7 августа Петров получил от руководства ООО «Эф Си Эф Пропертиз» уведомление о прекращении работы очистных сооружений в Суоярви в связи с тем, что по решению 13-го арбитражного апелляционного суда собственником всего движимого имущества на территории очистных сооружений является ЗАО «Картонная фабрика Суоярви».

10 августа на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района представитель компании подтвердил, что очистные сооружения будут остановлены.

Петров напомнил, что фирма является гарантирующей организацией, имеет тариф, аренду на имущество. Гендиректору «Эф Си Эф Пропертиз» было рекомендовано принять меры по возобновлению эксплуатации очистных сооружений в Суоярви, но никаких действий не последовало. В результате местным властям пришлось вводить режим повышенной готовности, который продлился пять часов.

Фото: karelia.news