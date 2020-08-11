Режим повышенной готовности введен в Суоярви

Распоряжением главы Суоярви Романа Петрова сегодня, 11 августа, с 9 утра на территории Суоярви введен режим повышенной готовности в связи с остановкой работы очистных сооружений. Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

«Сегодня на территории Суоярвского городского поселения введен режим повышенной готовности с 09 .00 часов до особого распоряжения во избежание нарушения эксплуатации комплекса очистных сооружений, возникновения чрезвычайной ситуации, техногенной и (или) экологической катастрофы связанной с остановкой очистных сооружений в г.Суоярви либо гибели людей, учитывая что канализированных многоквартирных жилых домов на территории г.Суоярви – 99, административных зданий, подключенных к централизованной системе канализации – 67, в том числе из них социальные объекты – Суоярвская спортивная школа, Суоярвская средняя школа, Кайпинская основная школа, детские сады – 4», - сообщается в распоряжении.

Всем службам дана команда заняться контролем и исправлением ситуации с пометкой «незамедлительно»:

«Генеральному директору ООО "Эс Си Эф Пропертиз" (А.Ю. Тихонова):

- принять меры по возобновлению эксплуатации очистных сооружений в г.Суоярви;

- принять меры по заключению дополнительного соглашения к договору аренды движимого имущества с ЗАО «Картонная фабрика Суоярви», необходимого для осуществления деятельности по очистке канализационных и сточных вод.

Срок исполнения: незамедлительно».