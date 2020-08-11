Карельские пограничники поймали шестерых африканцев

Граждане Республики Судан – двое мужчин и одна женщина с тремя несовершеннолетними детьми – в поисках лучших условий для проживания решили переехать на постоянное место жительства в Королевство Норвегия, сообщает сайт Хибины.com.

С этой целью они прибыли авиасообщением из г. Москва в г. Мурманск, откуда автомобильным транспортом выехали в сторону участка госграницы РФ.

Прибыв на участок автодороги «Заполярный – Сальмиярви», суданцы, действуя в соответствии с ранее разработанным планом, с целью сокрытия данных о своей личности и личности детей, на случай их задержания сотрудниками пограничной службы, избавились от национальных паспортов, выбросив их на обочину дороги.

Далее они преодолели забор из колючей проволоки сигнализационного комплекса инженерно-технических сооружений, пешком направились в сторону российско-норвежской границы, где были обнаружены и задержаны сотрудниками ПУ УФСБ по Республике Карелия.

Уголовное дело расследовано следственным отделом УФСБ России по Мурманской области.

Печенгский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил мужчинам наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, женщине – в виде 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Несовершеннолетние дети подсудимой помещены в специализированное учреждение помощи семье и детям.

Приговор суда не вступил в законную силу.