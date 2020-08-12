Петрозаводчанка возмутилась отношением к больным в поездах

Жительница Петрозаводска возвращалась из Мурманска на 21 поезде и, проведя время рядом с больным мужчиной, заболела сама, сообщает «Gubdaily».

По словам женщины, еще в начале пути ее удивило то, что люди садились в поезд без масок и никто им температуру не измерял. Проводница с градусником пришла в плацкартный вагон, где ехала петрозаводчанка, только через несколько часов.

«У моего соседа сначала бесконтактный термометр показал 37,1, перемерили – 38,5. Измерили много раз и каждый раз высокая. У меня температура была 36,4. Меня удивило и обескуражило, что проводница стала перед этим мужчиной еще и извиняться, что ей нужно сообщить начальнику поезда о потенциально опасном пассажире»,

- цитирует издание женщину.

Поразительно было то, что после этого мужчина лег спать, начальник поезда не объявился, а проводница заглянула, увидела, что он спит, и ушла.

«Я лежала и старалась не паниковать, но ситуация вызывала много вопросов. Почему мужчину не изолируют? Хотя бы в отдельное купе перевели! Я уж не говорю про то, что могли бы и снять с поезда, – возмущается Александра. – Я вышла в Петрозаводске, а они поехали дальше. На перрон спустилась в маске, на такси ехала тоже в ней.

Через несколько часов у меня поднялась температура 37,4. Дома нет еды, лекарств тоже, буду звонить в Минздрав, сообщать о ситуации, напишу в РЖД. Придется самой сделать платно тест на коронавирус, чтобы понимать, опасна ли я для близких»,

- рассказывает петрозаводчанка.

В РЖД изданию рассказали, что по инструкции, если у кого-то из пассажиров в пути повысится температура тела или появятся иные симптомы болезни, на ближайшей станции к нему пригласят медицинских работников. До прибытия врачей поездная бригада будет соблюдать все инструкции и меры предосторожности согласно установленному регламенту.

Получается, в данном конкретном случае сотрудники поезда действовали вовсе не по инструкции, потому что не делали ничего.