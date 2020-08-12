Карельские выпускники отличились на всероссийской олимпиаде школьников

По результатам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников призерами стали пять выпускников карельских школ.

По сообщению пресс-службы республиканского министерства образования, призерами по английскому языку стали ученица 11 класса гимназии №17 Аделина Макарова из Петрозаводска и ученица 11 класса кондопожской школы № 3 Ева Теребова.

Призером по информатике признан ученик 11 класса Университетского лицея из Петрозаводска Антон Белый, призером по литературе – также ученица 11 класса Университетского лицея Алина Мизинкова. Призером по информатике и ИКТ – ученик 11 класса первого лицея из Петрозаводска Максим Мартынов.