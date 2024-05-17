Режим повышенной готовности объявлен в Калевальском районе

Из-за подтопления дорог в Калевальском районе в пятницу, 17 мая, объявили режим повышенной готовности. Проезд по некоторым участкам автодорог затруднен.

По сообщению властей, дорогу Калевала – Костомукша размыло в четырех километрах от Войницы в сторону Вокнаволока, проезд перекрыт. Преодолеть путь под силу разве что крупногабаритным машинам, всем остальным нужно ехать в объезд через Кепу-Юшкозеро-Боровой-Костомукшу.

Дорогу Калевала - Тунгозеро размыло в двух местах. Отмечается, что автодорога проходима только в одностороннем направлении.

В Кемском районе водой повреждена еще одна дорога. Проехать сейчас невозможно к старинному поморскому селу Калгалакша.

Ранее водителям рекомендовали не выезжать на машинах в Лоухский и Кемский районы. // фото unsplash.com/ Socmia Fotografia