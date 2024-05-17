Асфальт срезали на дороге за Музыкальным театром Карелии

Ночью начались ремонтные работы на Фаддеевской улице в Петрозаводске. Рабочие «АБЗ-Дорстрой» срезают асфальт, новое покрытие собираются укладывать на следующей неделе. Об этом сообщила в соцсети сити-менеджер Инна Колыхматова.

«Ремонт решили проводить ночью, чтобы не мешать движению машин. Из-за закрытого на ремонт Лобановского моста днем на Фаддеевской большой поток машин. Ориентировочно новый асфальт начнут укладывать на следующей неделе»,

- пояснила глава города.

Подрядчик также латает ямы по гарантии – на объектах, которые были отремонтированы в последние годы. // фото скриншот