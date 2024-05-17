Полумарафон ограничит движение на улицах в Петрозаводске

С 18 до 19 мая изменится схема движения в центре Петрозаводска. Корректировки в движение по ряду улиц внесут из-за массового полумарафона, предупредили в администрации города.

С 20:00 18 мая остановку транспорта запретят на улице Еремеева (от улицы Куйбышева до Набережного проспекта), на Набережном проспекте (от улицы Еремеева до проспекта Ленина) и на проспекте Ленина (от Набережного проспекта до Пушкинской улицы). А 19 мая с 7:00 этот участок станет пешеходным. // фото «Петрозаводск говорит»/ пресс-центр мэрии