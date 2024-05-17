Жителей Карелии призвали не ездить на север – дороги размыло

ГИБДД обратилась к жителям Карелии из-за ситуации с дорогами в Кемском и Лоухском районах.

Водителям советуют воздержаться от поездок, так как дороги размыло, проезда нет, работает техника.

В Управтодоре Карелии сообщили о размыве на 11 км дороги Лоухи-АТП-Лоушки. В сообществе «Родной городишко Лоухи» опубликовано короткое видео, в комментарии указано, что это дорога в Лоушки. На кадрах – мощный поток воды размыл не только часть дороги, но и смыл заложенную под дорогой трубу.

По сообщению Управтодора, также невозможно проехать по дорогам Кестеньга-Зашеек, Чупа-Плотина-Чкаловский. В Кемском районе на 25 и 28 км размыло дорогу Кола-Поньгома через Кузему.

«Разлом» на дороге отрезал и национальный парк «Паанаярви». // фото freepik.com