29 апреля 2020, 08:36
Рейсовый автобус врезался в лося на трассе «Сортавала»
Дикое животное не пережило встречи с людьми на дороге в Ленинградской области
На трассе «Сортавала» в Ленинградской области накануне вечером рейсовый автобус с пассажирами сбил лося, вышедшего на дорогу. Все произошло в Приозерском районе, пишет «Фонтанка».
Сообщается, что в автобусе ЛиАЗ помимо водителя ехали три пассажира. В результате аварии люди не пострадали, а вот животное погибло.
За пассажирами вскоре приехал другой автобус перевозчика, и они были доставлены до места назначения.