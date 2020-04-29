Рейсовый автобус врезался в лося на трассе «Сортавала»

На трассе «Сортавала» в Ленинградской области накануне вечером рейсовый автобус с пассажирами сбил лося, вышедшего на дорогу. Все произошло в Приозерском районе, пишет «Фонтанка».

Сообщается, что в автобусе ЛиАЗ помимо водителя ехали три пассажира. В результате аварии люди не пострадали, а вот животное погибло.

За пассажирами вскоре приехал другой автобус перевозчика, и они были доставлены до места назначения.