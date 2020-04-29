Четверо детей и двое взрослых погибли на пожаре в Ленобласти

Сегодня ночью в Выборге сгорел частный жилой дом. В огне погибли, по предварительным данным, шесть человек, среди которых четверо детей, сообщает 47news со ссылкой на МЧС по Ленобласти.

По данным спасателей, сообщение о пожаре поступило в 1:30. На место возгорания отправились 12 пожарных и три единицы техники. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Огонь был потушен в 3:10.

При разборе завалов спасателей ждала страшная находка - были обнаружены тела шести человек. По предварительным данным, это родители и дети - четверо детей и двое взрослых.

Сейчас выясняются причины трагедии.