Россиян предупредили о сложном пожароопасном сезоне

Грядущим летом из-за ожидающихся температурных аномалий прогнозируется сложная ситуация с лесными пожарами. Существует повышенная вероятность высокой и чрезвычайной пожарной опасности, об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, уже в мае леса в России могут вспыхнуть естественным образом. Однако, в этом месяце возможны и затяжные дожди, поэтому пока точный прогноз давать рано.

Вильфанд также сообщил, что в этом году из-за теплой зимы условия для возникновения лесных пожаров сложились необычно рано. В последние пять лет такой ситуации в России не наблюдалось.

Напомним, ранее синоптики заявили, что предстоящее лето может стать самым жарким за всю историю наблюдений.