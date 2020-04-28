Психолог рассказала о главных причинах стресса во время самоизоляции

Множество россиян испытывают стресс из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это неблагоприятное эмоциональное состояние провоцируют как страх перед заражением и денежные потери, так и банальная скука из-за вынужденного пребывания дома, рассказала заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова корреспонденту «Известий».

«Месяц жизни в самоизоляции - довольно долгий срок для того, чтобы люди ощутили изменения в состоянии. Люди чаще обращаются по поводу тревоги и ее проявлений. Другим частым запросом становится конфликтность в отношениях. Долгое нахождение в закрытом пространстве с другими людьми ведет к росту напряжения и повышению раздражительности», - считает специалист.

По мнению Кисельниковой, даже после окончания периода самоизоляции многие могут столкнуться с симптомами посттравматического стресса.

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