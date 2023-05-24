24 мая 2023, 18:45
Револьверную пулю извлекли из корешка старого дела работники Нацархива
Зловещие и романтичные предметы то и дело находят в хранилище дореволюционных фондов
В хранилище дореволюционных фондов Национального архива Карелии посторонним вход строго воспрещен. Здесь находятся особые бумаги: документы учреждений, существовавших на территории нашего края до 1917 года. Все стеллажи и полки хранилища строго пронумерованы. Толстые дела в кожаных переплетах хранят неуловимое дыхание своего времени.
Иногда сотрудники архива дают дореволюционным книгам «подышать» и тогда обнаруживают между слегка посеревших страниц неожиданные предметы. Среди прочих находок - сохранившая аромат веточка шиповника.
Человек не изменился, он и сегодня романтик, просто забыл, что так можно...