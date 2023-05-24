Револьверную пулю извлекли из корешка старого дела работники Нацархива

В хранилище дореволюционных фондов Национального архива Карелии посторонним вход строго воспрещен. Здесь находятся особые бумаги: документы учреждений, существовавших на территории нашего края до 1917 года. Все стеллажи и полки хранилища строго пронумерованы. Толстые дела в кожаных переплетах хранят неуловимое дыхание своего времени.

Иногда сотрудники архива дают дореволюционным книгам «подышать» и тогда обнаруживают между слегка посеревших страниц неожиданные предметы. Среди прочих находок - сохранившая аромат веточка шиповника.

Человек не изменился, он и сегодня романтик, просто забыл, что так можно...