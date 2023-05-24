Началась высадка цветов на улицах Петрозаводска

В Петрозаводске началась высадка цветов на общественных территориях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Цветы уже посадили в вазонах на площади Гагарина и на Студенческом бульваре. Также эту работу начали на проспектах Ленина и Карла Маркса. В ближайших планах сотрудников Городского комбината благоустройства - высадка цветов на клумбах карельской столицы. В ближайшие дни однолетние растения появятся у Вечного огня, на площади Ленина и рядом с Музеем изобразительных искусств Карелии.

Также работники комбината убирают мусор и следят за порядком на общественных территориях. В городе трудятся мобильные бригады и техника. // Фото мэрии Петрозаводска