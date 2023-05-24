Карелия и Республика Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве

24 мая Карелия и Республика Беларусь подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Подписи под документом поставили Глава региона Артур Парфенчиков и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко. Церемония состоялась в рамках рабочего визита белорусской делегации в Карелию.

Соглашение предусматривает взаимодействие от экономики до культуры, в том числе предполагает и ряд новых перспективных направлений.

За долгие годы дружбы у сторон уже есть немало успешных примеров сотрудничества.

С Республикой Беларусь у Карелии много точек соприкосновения. Например, на машиностроительном заводе «Петрозаводскмаш» компании «АЭМ-технологии» произведена часть оборудования для строящейся в Беларуси атомной электростанции. Объект оснащен и карельскими пожарными роботами ООО «Инженерный центр «ЭФЭР». Масштабный совместный проект – создание и развитие предприятия «Амкодор-Онего», выпускающего современную лесозаготовительную технику,

- сообщил Глава Карелии Артур Парфенчиков.

На протяжении последних лет товарооборот Республики Беларусь и Карелии растет. По итогам 2022 года объем внешней торговли составил более 66 млн долл. США, увеличившись практически на 10% по сравнению с 2021 годом. Как отметил руководитель региона, в текущем году стороны намерены довести его до уровня 100 млн долл. США.

В структуре экспорта из Белоруссии в Карелию на первом месте поставки целлюлозы и грузовой автомобильной техники. В структуре импорта из региона преобладают рыбная продукция и рудные материалы - галька, гравий, щебень.

Одним из ключевых направлений сотрудничества остается поставка белорусской техники для горнодобывающих и перерабатывающих предприятий Карелии.

В регионе есть большой спрос на карьерную технику, и 18 автомобилей большой грузоподъемности будут поставлены в этом году. Но так как спрос еще больше, объемы увеличим,

- отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

Еще одна сфера взаимодействия – лесное хозяйство, лесовосстановление, приобретение белорусского оборудования и машин для переработки леса. Учитывая взаимный интерес сторон в отрасли, будет рассматриваться вопрос о разработке отдельной программы по этому направлению работы.

Кроме того, планируется расширение сотрудничества в аграрной и строительной сферах, туризме, а также в отрасли коммунального хозяйства и пассажирского транспорта. Как рассказал Роман Головченко, белорусская сторона готова поставлять в Петрозаводск троллейбусы и лифтовое оборудование. Продолжится реализация проектов в области водоочистки.