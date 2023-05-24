Проект «Жены героев» ищет участников в Карелии

Жительницы Карелии присоединились к акции «Жены героев». Матери, сестры и жены военнослужащих, надев военную форму своих защитников, пришли на специальную фотосессию, чтобы поддержать мужчин в зоне спецоперации, а также почтить память тех, кто уже не вернется домой.

В минувшее воскресенье в Петрозаводске прошла первая встреча женщин и волонтеров в рамках акции.

Проект о поддержке наших военнослужащих. Мы показываем, что их ждут дома. Каждая из нас уверена, что мужчина должен почувствовать это и без волнения выполнять свой долг. Женщин очень много, и этот проект нас объединяет и дает чувство неделимости между семьей и защитником,

- поделилась своими мыслями одна из организаторов проекта «Жены героев» в Карелии Екатерина Юрченко.

Проект только набирает обороты, для его дальнейшего развития требуются визажисты, помещения для съемок и др.

Подробную информацию можно узнать в сообществе акции во «ВКонтакте» или обратившись лично к соорганизатору Екатерине Юрченко.

Напомним, что первая фотовыставка «Жены героев» о супругах и матерях участников СВО в военной форме, состоялась в Самаре. После того как глава региона Дмитрий Азаров рассказал о нем Президенту Владимиру Путину во время официальной встречи, инициатива приобрела федеральный масштаб.