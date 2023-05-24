Правительство Карелии купит помещение в центре Петрозаводска

16 мая исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал постановление правительства республики «об осуществлении бюджетных инвестиций». В данном случае инвестировать решили в офисные помещения, расположенные в здании в центре Петрозаводска.

Как следует из текста правительственного постановления, решено приобрести офисные помещения площадью 376 квадратных метров, расположенные в цокольном этаже здания на улице Свердлова, 1, помещение 53. Покупка обойдется бюджету в 31,320 миллиона рублей.

Таким образом квадратный метр коммерческой недвижимости стоит 83,297 тысячи рублей. В 2023 году из бюджета на эти цели выделят половину суммы - 15, 660 миллиона рублей. Вторую часть суммы собственник помещения получит в 2024 году.

Если сравнивать со стоимостью коммерческой недвижимости в центре карельской столицы, это не самое дорогое приобретение. Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости в центральной части Петрозаводска варьируется от 78 до 140 тысяч рублей.

Помещение на улице Свердлова, сказано в постановлении, приобретается у единственного поставщика, то есть в обход процедуре торгов, «для осуществления деятельности исполнительных органов Республики Карелия».

В пресс-службе карельского правительства уточнили, что помещения понадобились для размещения регионального отделения Фонда поддержки участников СВО. // фото «Петрозаводск говорит»