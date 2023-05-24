Карельским школьникам расскажут, как найти работу на лето

В среду, 24 мая, в прямом эфире «Радио России - Карелия» представители Управления труда и занятости республики обсудят трудоустройство несовершеннолетних и ответят на часто задаваемые вопросы.

Одна из тем эфира - на какую поддержку могут рассчитывать работодатели, которые предлагают места для подростков, и какие средства заложены на финансирование направления.

Эфир программы «Будний вечер» на «Радио России - Карелия» начнется 24 мая в 18.10.

Если по каким-то причинам у вас отсутствует возможность присоединиться к эфиру, то свои вопросы вы можете задавать в группе карельского управления труда и занятости во «ВКонтакте».