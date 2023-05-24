24 мая 2023, 10:47
Премьер-министра Белоруссии встретили в Карелии хлебом с солью
Политик посетит несколько крупных предприятий и форум по камнеобработке
В среду в Петрозаводск с рабочим визитом прибыл премьер-министр правительства Белоруссии Роман Головченко. Самолет приземлился в петрозаводском аэропорту.
Политик встретится с руководством региона, посетит завод «Амкодор-Онего», который является дочерней компанией белорусского холдинга, а также отправится на Кондопожский ЦБК.
Также в плане визита – посещение международного форума по камнеобработке, открывшегося 23 мая в Петрозаводске. // фото из официальных источников