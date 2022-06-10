10 июня 2022, 14:18
Общество

Ремонт подъезда к Петрозаводску завершили досрочно

На двух трассах рядом с карельской столицей общей протяженностью более 12 километров заменена верхняя часть покрытия - слои износа

Федеральные дорожники досрочно обновили подъезд к Петрозаводску и главному аэропорту республики. Об этом сообщает Упрдор «Кола».

Во время ремонта движение на подъезде к Петрозаводску было организовано по двум полосам из четырех.

Все работы завершены значительно раньше заявленного срока: подрядная организация обязалась реализовать проект к середине июня, контракт же предусматривал сдачу объекта лишь в следующем году, отметили в ведомстве. Фото Упрдор «Кола»

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