Ремонт моста остановит движение по трассе в Карелии

В четверг движение по трассе «Лодейное Поле - подъезд к Петрозаводску» остановится на два часа. Об этом сообщает Упрдор «Кола».

На 130-м километре трассы А-215 на мосту через реку Деревянка 16 июля будут вестись ремонтные работы. В связи с этим с 21 до 23 часов движение транспорта будет полностью запрещено.

В Упрдор «Кола» принесли автомобилистам извинения за временные неудобства и попросили учитывать эту информацию при планировании поездок или воздержаться от поездки в это время.