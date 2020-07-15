15 июля 2020, 14:06
На Кукковке демонтируют платежный терминал
Мэрия карельской столицы призвала владельца незаконно установленного объекта убрать его самостоятельно
Администрация Петрозаводска проинформировала владельца платежного терминала, установленного рядом с домом №7 по улице Ровио, о необходимости демонтировать объект. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По информации администрации, этот терминал установлен незаконно и самовольно.
Владелец объекта должен будет убрать его до 21 июля, уточнили в мэрии.