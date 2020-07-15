15 июля 2020, 14:06
Общество

На Кукковке демонтируют платежный терминал

Мэрия карельской столицы призвала владельца незаконно установленного объекта убрать его самостоятельно

Администрация Петрозаводска проинформировала владельца платежного терминала, установленного рядом с домом №7 по улице Ровио, о необходимости демонтировать объект. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По информации администрации, этот терминал установлен незаконно и самовольно.

Владелец объекта должен будет убрать его до 21 июля, уточнили в мэрии.

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Петрозаводск
Кукковка
улица Ровио
платежный терминал
демонтаж
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