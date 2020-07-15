Пьяная петрозаводчанка повредила чужой автомобиль ногами

В петрозаводскую полицию поступило заявление от 27-летнего жителя города, который указал, что в момент, когда он находился в своем автомобиле, проходившая мимо женщина несколько раз ударила машину ногой, сообщает МВД по РК.

В результате ударов было повреждено лакокрасочное покрытие двери, ущерб составил шесть тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции установил, что к этому происшествию причастна 47-летняя петрозаводчанка.

По словам женщины, она возвращалась из гостей в ночное время, находясь в нетрезвом состоянии. По пути у неё произошёл конфликт с сотрудниками магазина, которые отказались продавать алкоголь после 22 часов. Свои эмоции женщина выплеснула на автомобиль, который попался на пути.

По факту повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело, гражданка обязалась возместить ущерб.