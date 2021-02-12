Ремесленников из Карелии научат, как правильно вести бизнес

Сегодня образовательная программа «Бизнес-мастерская для ремесленников» начала в Петрозаводске свой тренинг, сообщает сайт «Национальный акцент».

Тренинг продлится два дня и будет посвящен финансовому менеджменту и ремеслам в контексте креативной экономики. Программа проводится Ассоциацией этнокультурных центров и организаций по сохранению наследия "ЭХО" вместе с партнерами.

Всего отбор в программу прошли 75 ремесленников из 200 подавших заявки. В тренинге принимают участие ремесленники из Карелии и региона Оулу в Финляндии.

На тренинге будут затронуты вопросы психологии предпринимательства и взаимодействия ремесленников с туристическими компаниями.

Участники обсудят экономику малого предприятия, перспективы развития ремесленного туризма в Карелии, креатив в бизнесе и многое другое.

Фото с сайта nazaccent.ru