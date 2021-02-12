12 февраля 2021, 20:07
Экономика

В Карелии увеличат выпуск лесозаготовительной техники

Фонд развития промышленности поддержит машиностроительное предприятие в Петрозаводске

Предприятие «Амкодор-Онего», цеха которого располагаются в Южной промзоне карельской столицы, получит финансовую поддержку на реализацию проекта по производству лесозаготовительной техники, сообщает сайт правительства Карелии.

Решение принято по итогам заседания Экспертного совета Фонда развития промышленности РФ, состоявшегося в Москве и рассмотревшего конкурсные заявки от предприятий из регионов. Льготный заем в полмиллиарда рублей поможет предприятию нарастить объемы производства.

Уже сегодня «Амкодор-Онего», начавший свою деятельность в 2019 году, выпустил и реализовал  75 лесозаготовительных машин – форвардеров и харвестеров. Теперь предприятие планирует существенно увеличить объем продаж – до ста машин в год.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин, во время своего визита в Карелию, ознакомился с продукцией «Амкодор-Онего» и поручил Минпромторгу поддержать заявку компании на поддержку.

Фото с сайта правительства Карелии

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Метки: 
Карелия
Амкодор-Онего
лесозаготовительная техника
харвестер
форвардер
производство
машиностроение
Петрозаводск
Михаил Мишустин