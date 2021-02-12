В Карелии увеличат выпуск лесозаготовительной техники

Предприятие «Амкодор-Онего», цеха которого располагаются в Южной промзоне карельской столицы, получит финансовую поддержку на реализацию проекта по производству лесозаготовительной техники, сообщает сайт правительства Карелии.

Решение принято по итогам заседания Экспертного совета Фонда развития промышленности РФ, состоявшегося в Москве и рассмотревшего конкурсные заявки от предприятий из регионов. Льготный заем в полмиллиарда рублей поможет предприятию нарастить объемы производства.

Уже сегодня «Амкодор-Онего», начавший свою деятельность в 2019 году, выпустил и реализовал 75 лесозаготовительных машин – форвардеров и харвестеров. Теперь предприятие планирует существенно увеличить объем продаж – до ста машин в год.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин, во время своего визита в Карелию, ознакомился с продукцией «Амкодор-Онего» и поручил Минпромторгу поддержать заявку компании на поддержку.

Фото с сайта правительства Карелии