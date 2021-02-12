К маю в Сортавале будет построена платформа для фотосессий

По итогам переговоров главы Сортавальского городского поселения Крупина с компанией «РЖД», было заключено соглашение об оборудовании остановки - смотровой площадки в городе Сортавала, сообщает паблик «Администрация Сортавальского поселения».

Выйдя на платформу, пассажиры смогут полюбоваться видами залива Ляппяярви и парка Ваккосалми. Согласно достигнутым договоренностям, работы будут выполнены за счёт компании ОАО «РЖД» к маю 2021 года.

Со стороны администрации Сортавальского городского поселения запланировано благоустройство участка пешеходной насыпи, монтаж опор и светильников.

Строительство платформ, предназначенных для высадки туристов для фотографирования, ведётся на железных дорогах нашей страны. Первая в Карелии платформа такого рода уже открыта на реке Янисйоки в Питкярантском районе.

«Петрозаводск говорит» уже писал о строительстве этого объекта инфраструктуры в Сортавале ранее. Пассажирская платформа будет длиной 100 метров. На данном участке железнодорожного пути будут установлены стилизованные опоры со светильниками. Приблизительная сумма вложений в благоустройство проекта компанией ОАО «РЖД» составит около 30 млн рублей.

Фото из группы «Администрация Сортавальского поселения»