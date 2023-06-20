20 июня 2023, 15:18
Региональную трассу в Карелии перекроют из-за укладки труб
Проезд по автодороге в Суоярвском районе временно будет невозможен
Из-за ремонта региональную автодорогу перекроют в Карелии 21 июня. Речь идет о трассе «Леппясюрья — Харлу», сообщили в местной администрации.
На 13-м километре будут прокладывать водопропускные трубы. Работы начнутся в 12:00 в среду и завершатся в 17:00, движение транспорта в это время будет невозможно.
Напомним, ранее мы сообщали, что ряд улиц в центре Петрозаводска временно станут пешеходными. // фото: www.freepik.com