Региональную трассу в Карелии перекроют из-за укладки труб

Из-за ремонта региональную автодорогу перекроют в Карелии 21 июня. Речь идет о трассе «Леппясюрья — Харлу», сообщили в местной администрации.

На 13-м километре будут прокладывать водопропускные трубы. Работы начнутся в 12:00 в среду и завершатся в 17:00, движение транспорта в это время будет невозможно.

Напомним, ранее мы сообщали, что ряд улиц в центре Петрозаводска временно станут пешеходными. // фото: www.freepik.com