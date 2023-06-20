Улицы в центре Петрозаводска на один день станут пешеходными

Схема движения транспорта изменится в День города, который отмечают в этом году 24 июня.

24 июня с 07:00 до 01:00 часов 25 июня проезд закроют по улицам Пушкинская и Фаддеевская, от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина и Карла Маркса, улицам Еремеева и Титова, по улице Луначарского от набережной Гюллинга, через Пименовский мост и по площади Кирова.

Накануне вечером вблизи указанных улиц будет запрещена парковка.

В квартале исторической застройки 24 июня в период с 12:00 до 15:00 пешеходным станет участок Неглинской набережной от улицы Федосовой до улицы Куйбышева.

Программу праздника можно посмотреть здесь. // фото freepik.com