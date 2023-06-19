Массовые проверки автомобилистов пройдут в Петрозаводске

В понедельник инспекторы ГИБДД будут тормозить всех подряд в Петрозаводске. В городе пройдет очередной «Контроль трезвости».

За пять месяцев нового года в столице Карелии зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, девять человек травмированы, четверо погибли. По наблюдениям ГИБДД, в сравнении с аналогичным периодом 2022 года наблюдается рост происшествий.

Петрозаводчане также могут помочь дорожной полиции и сообщить о нетрезвых водителях в дежурную группу по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото пресс-служба Госавтоинспекции Петрозаводска